Украина примет командный чемпионат Европы

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, восемь сильнейших европейских команд в Луцке будут бороться за победу в Суперлиге командного чемпионата Европы.

По словам президента ФЛАУ Игоря Гоцула, эти соревнования сломают тенденцию, когда Украина была лишена права проведения международных легкоатлетических соревнований на протяжении длительного времени.

Стои добавть, что в 2017 году, в Таллинне, сборная Украины стала победителем Суперлиги в общекомандном зачете. В индивидуальном зачете Алина Шух была лучшей в семиборье, Алексей Касьянов стал вторым в десятиборье.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболисты мадридского "Реал" подняли победный Кубок Лиги чемпионов над испанской землей.