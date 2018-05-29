15:33 29.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина примет командный чемпионат Европы

Луцк примет Суперлигу командного чемпионата Европы по многоборью в 2019 году. Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета Европейской легкой атлетики.

Украина примет командный чемпионат Европы

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, восемь сильнейших европейских команд в Луцке будут бороться за победу в Суперлиге командного чемпионата Европы.

По словам президента ФЛАУ Игоря Гоцула, эти соревнования сломают тенденцию, когда Украина была лишена права проведения международных легкоатлетических соревнований на протяжении длительного времени.

Стои добавть, что в 2017 году, в Таллинне, сборная Украины стала победителем Суперлиги в общекомандном зачете. В индивидуальном зачете Алина Шух была лучшей в семиборье, Алексей Касьянов стал вторым в десятиборье.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", футболисты мадридского "Реал" подняли победный Кубок Лиги чемпионов над испанской землей.

 


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