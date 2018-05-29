Стал известен лидер чемпионата по женскому футболу в Украине

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

В последнем соревновании национального главенства харьковский "Жилстрой-1" со счетом 7:0 победил "Согласие-Днепр-1". Семнадцатый по счету выигрыш в чемпионате дал возможность спортсменкам получить золотые медали. Ближайшим преследователям "Жилстрой-2" не хватило всего на три очка. Клуб "Легенда-ШВСМ" с 35 пунктами выборол бронзовые награды.

Таким образом, "Жилстрой-1" в десятый раз в истории и первый раз с 2015 года стал чемпионом страны.

Стоит отметить, что в следующем сезоне харьковчанки будут представлять Украину в квалификационном соперничестве женской Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", немецкий голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус прокомментировал свое провальное выступление на финале футбольной Лиги чемпионов.