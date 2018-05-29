Победить в ЧМ-2018 для Испании будет практически невозможно, - Иньеста

Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журнал GQ Espana.

Как считает футболист, фаворитами чемпионата мира выступают традиционные гранды без испанских спортсменов. Среди них он выделяет Бразилию, Францию, Аргентину и Германию, хотя допускает сюрприз от неизвестной пока команды. Он подчеркнул, что Кубок мира есть очень сильным соревнованием, в котором каждый шаг имеет наивысшую сложность.

Иньеста заявил об уверенности в том, что испанцам удастся выступить лучше, чем в прошлой игре, когда им не удалось выбиться из группы в роли действующих чемпионов мира четыре года назад. По словам спортсмена, у сборной Испании уже другой тренер, молодые футболисты и большой выбор, а также гармоничное сочетание опыта и молодости.

Команда Испании на ЧМ-2018 в России сразится в группе B, где ее конкурентами станут Португалия, Марокко и Иран.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Сети появился официальный сингл песни, которая будет открывать чемпионат мира по Источник">футболу 2018 года в России.