Ярмоленко рассказал о возвращении в сборную Украины

Об этом сообщает сайт ФФУ.

По его словам, в сборную всегда хочется ехать благодаря замечательной семейной атмосфере. Будучи травмированным, спортсмен с радостью хотел поддержать национальную команду, потому что сам давно не играл.

Он поблагодарил тренерский штаб за доверие, заверил в свое готовности помогать изо всех сил, поскольку пребывает в неплохой форме.

Как заявил Ярмоленко, в финале Лиги чемпионов в Киеве он рассчитывал на победу "Ливерпуля", но понимал, что фаворитом есть "Реал". Он говорил, что победит испанский клуб, но в глубине души надеялся, что победа будет за англичанами, поскольку команда с тренером демонстрируют яркую игру, и у них замечательные болельщики.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жалеет, что в свое время не приобрел футболиста "Ливерпуля" египтянина Салаха.