12:10 29.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Дортмундская "Боруссия" подписала еще одного игрока на позицию Ярмоленко

Представительство дортмундского клуба объявило, что состав первой команды пополнил фланговый нападающий франкфуртского Айнтрахта Мариус Вольф.

Дортмундская

Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".

Как сообщается, стоимость 23-летнего игрока обошелся клубу в пять млн евро. Также известно, что соглашение рассчитано до лета 2023 года. Кроме того, футболист составит конкуренцию украинцу Андрею Ярмоленко в клубе, так как способен играть, как справа, так и слева в полузащите.

По предварительной информации, Мариус Вольф в минувшем сезоне провел за "Айнтрахт" 34 матча. На его счету в этих поединках 6 голов и 11 результативных передач.

Кстати, совсем недавно дортмундская "Боруссия" объявила о назначении главным тренером команды Люсьена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед товарищескими футбольными соревнованиями против Марокко и Албании один из главных звезд "сине-желтых" Андрей Ярмоленко рассказал об итогах сезона и своем возвращении в украинскую команду. 


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