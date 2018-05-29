Дортмундская "Боруссия" подписала еще одного игрока на позицию Ярмоленко

Об этом сообщает официальный сайт "шмелей".

Как сообщается, стоимость 23-летнего игрока обошелся клубу в пять млн евро. Также известно, что соглашение рассчитано до лета 2023 года. Кроме того, футболист составит конкуренцию украинцу Андрею Ярмоленко в клубе, так как способен играть, как справа, так и слева в полузащите.

По предварительной информации, Мариус Вольф в минувшем сезоне провел за "Айнтрахт" 34 матча. На его счету в этих поединках 6 голов и 11 результативных передач.

Кстати, совсем недавно дортмундская "Боруссия" объявила о назначении главным тренером команды Люсьена.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед товарищескими футбольными соревнованиями против Марокко и Албании один из главных звезд "сине-желтых" Андрей Ярмоленко рассказал об итогах сезона и своем возвращении в украинскую команду.