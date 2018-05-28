Кливленд стал пятой командой в финальной серии лиги

Об этом свидетельствуют сведения по материалам iSport.ua.

Как отмечается, что до этого времени в истории спорта дважды удавалось указанного уровня команде "Бостону" (1957-66 и 1984-87), а также по одному разу "Лейкерс" (1982-85) и "Майами" (2011-14).

Примечательно, что для лидера "Кливленда" Леброна Джеймса это восьмой подряд выход в финальную серию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Флойд Мейвезер 12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях, завершивший спортивную карьеру, получил приглашение от бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо сыграть в баскетбол.