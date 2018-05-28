Андрей Шевченко награжден Орденом Звезды Италии - ФОТО

Об этом Шевченко сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Сообщается, что подобную награду иностранец может получить за особые заслуги в развитии дружественных отношений между Италией и другой страной, она присуждается президентом Италии после консультаций с министром иностранных дел.

По словам Шевченко, от поощрения он чувствует огромную гордость. Кроме того, ему очень приятно, что Италия дала ему возможность стать футболистом, выигривать огромные титулы.

"Мне было очень приятно насколько тепло меня приняли с первых дней. В течение всей моей карьеры у меня сложились очень теплые отношения с Италией", – заявил наставник сборной Украины.

Стоит добавить, что 41-летний украинец в 1999-2006 и 2008-09 годах выступал в Италии за "Милан", проведя 226 матчей (127 голов) только в Серии А. С "Миланом" Шевченко выигрывал Лигу чемпионов, забив решающий пенальти, и получил "Золотой мяч", как лучший футболист Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", команда друзей и соратников Андрея Шевченко не смогла одолеть своих визави из мадридского "Реала" в финале турнира чемпионов, который состоялся на Крещатике.