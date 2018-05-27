21:37 27.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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В УЕФА поблагодарили Украину за изумительный финал - ФОТО

Представительство футбольного союза (УЕФА) выразило огромную благодарность украинской столице за прием финала Лиги чемпионов. Теперь после проведения долгожданного финального матча ЛЧ с участием "Ливерпуль" и "Реал-Мадрид",  Киев сможет организовать любое событие.

В УЕФА поблагодарили Украину за изумительный финал - ФОТО

Об этом свидетельствует пост в Instagram.

В УЕФА отметили, что вчера, 26 мая, было самое большое спортивное событие мирового уровня. Поэтому, финал ЛЧ не так просто было организовать, однако Киев более чем справился.

Согласно недавно полученным сведениям, всего за несколько часов пост УЕФА собрал почти десять тысяч лайков и сотню комментариев.

"Приятно за организацию. Киев – супер. Украина – вперед", - сказал пользователь Игорь Италия. "Лучшая локация за все время", - написал пользователь Jheywood1989.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. В первом тайме игра, как и предполагалось по планам наставников команд, проходила в умеренном темпе. Испанцам удалось выйти вперед на один мяч, но на 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля" Лалана мяч попал в ногу Иско, который пробил по воротам.


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