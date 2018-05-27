Кариус полностью взял на себя вину за поражение команды

По его словам, не стоит ламать себе карьеру из-за подобных, пусть и провальных выступлений. Подобные ошибки случаются в историях каждого известного вратаря, необходимо делать работу над своими слабостями и продолжать тренироваться, иначе заветного успеха никогда не достигнуть.

"Сейчас очень трудно. Но это жизнь вратаря. Ты должен снова поднять голову", - отмечает Кариус.

Напомним, что второй тайм стал сокрушительным для англичан, которые умудрились пропустить два гола подряд. Стоит отметить, что виновником двух решающих голов стал голкипер "Ливерпуля", который вначале допустил грубую ошибку при выводу мяча из штрафной площадки, которую не простил Бензема. Второй гол также обескуражил не только болельщиков, но и тренера "Ливерпуля" Клоппа, который с открытым ртом наблюдал за плохим приемом мяча вратаря.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее футболисты мадридского " Реал" подняли победный Кубок Лиги чемпионов над испанской землей. Таким образом, подопечные Зинедина Зидана стала рекордсменом Лиги чемпионов и вошшли в историю футбола. Известно, что до сих пор ни один клуб не получал кубок трижды подряд.