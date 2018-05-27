"Динамо" планировало обзавестись Мохаммедом Салахом

По его словам, несколько трансферных сезонов назад было несколько вариантов для приобретения форвардов в команду. В тренерском штабе предлагали два вариант Мохаммеда Салаха и игрока "Милана" Кака. В конечном итоге итальянцы отказались продавать Кака, а вот с Салахом, к большому сожалению, так и не состоялось предметного разговора.

По поводу возможного выступления "Динамо" в следующем сезоне Лиги чемпионов президент "бело-синих" высказался позитивно, ведь новый трансферный сезон мало коснется команду, а потому стабильным составом можно будет пробовать бороться с европейскими клубами.

"Мы и сможем ставить такие задачи, в футболе нужно добиваться максимальных результатов", - подытожил Суркис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичному " Динамо" в гостях удалось переиграть "Ворсклу" в заключительном поединке 29-го тура УПЛ.