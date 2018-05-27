17:32 27.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" планировало обзавестись Мохаммедом Салахом

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис жалеет, что в свое время не приобрел игрока "Ливерпуля" египтянина Салаха. Об этом передает Football Hub.

По его словам, несколько трансферных сезонов назад было несколько вариантов для приобретения форвардов в команду. В тренерском штабе предлагали два вариант Мохаммеда Салаха и игрока "Милана" Кака. В конечном итоге итальянцы отказались продавать Кака, а вот с Салахом, к большому сожалению, так и не состоялось предметного разговора. 

По поводу возможного выступления "Динамо" в следующем сезоне Лиги чемпионов президент "бело-синих" высказался позитивно, ведь новый трансферный сезон мало коснется команду, а потому стабильным составом можно будет пробовать бороться с европейскими клубами.

"Мы и сможем ставить такие задачи, в футболе нужно добиваться максимальных результатов", - подытожил Суркис.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичному " Динамо" в гостях удалось переиграть "Ворсклу" в заключительном поединке 29-го тура УПЛ.


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