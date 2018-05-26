07:00 26.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве прошел турнира "Клуба друзей" в участием Андрея Шевченко

Команда друзей и соратников Андрея Шевченко не смогла одолеть своих визави из мадридского "Реала" в финале турнира чемпионов, который состоялся на Крещатике. Об этом передает isport.ua. 

В Киеве прошел турнира

В первом тайме команде Шевченко удалось захватить преимущество и забыть два гола, однако иностранные гости во второй половине поединка сравняли счет. В 30 минутном спарринге экс-футболистам удалось забить друг другу еще по одному мячу. Однако, в финале поединка чемпионов сильнейшего не выявили, общий счет на табло показал - 3:3. а

Арбитр решил не давать дополнительное время командам и не назначать серию пенальти, предложив соперникам обменяться дружественным рукопожатием. Стоит отметить, что в звездном составе команды Шевченко, тренерами которой были братья Кличко, были почти все украинцы, за исключением беларуса Александра Хацкевича. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший король Испании Хуан Карлос, который правил с 1975 по 2014 год, прибудет в столицу, где 26 мая будет проходить матч финала Лиги Чемпионов в НСК " Олимпийском". 


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