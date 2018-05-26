Стали известны коэффициенты победы финалистов Лиги чемпионов

Сообщается, что большинство денежных ставок в конторах делается в пользу испанцев. Сами букмекеры считают, что в первой половине поединка у "Ливерпуля" будет реальный шанс сделать ничейный счет или даже одержать преимущество в один мяч. Однако, в остальное время "Реал" будет добирать "свое". Наиболее вероятным сценарием окончания поединка будет счет - 2:1 в пользу Испании.

Со стороны "Реала" большие надежды делаются на игру Криштиану Роналду, а в составе их оппонентов - египтянина Мохамеда Салаха.

Напомним, что 26 мая 2018 года в 21:45 более 200 стран со всех 6 континентов земного шара будут наблюдать за противостоянием двух сильнейших команд Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наставник английского " Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими взглядами на исход матча его подопечных против команды мадридского "Реала". Тренер признался, что его футболисты находятся в хорошей физической и психологической подготовке.