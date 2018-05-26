05:00 26.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Шансы команд равны, матч будет очень зрелищным, - Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал несколько комментариев в преддверии финала Лиги чемпионов. Об этом передает официальный сайт УЕФА.

Шансы команд равны, матч будет очень зрелищным, - Зидан

По его словам, подготовка обоих команд накануне матча была очень сильна, "Ливерпуль" тренирует фланговые атаки, нам это известно. Не стоит бросаться на мяч, лучше всегда играть от обороны, контролируя пространство и соперника, добавил наставник. В его понимании футбол прежде всего начинается с выбора состава, в таких поединках очень важно, чтобы на поле все играли в своем амплуа. От тренерской кадровой работы зачастую зависит исход матча, а вот отдельные моменты уже от игроков.

"Мы не считаем себя фаворитами и не думаем, что победа должна достаться именно нам", - отмечает мадридский коуч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится финал футбольной Лиги чемпионов среди женщин. В сегодняшней игре встретятся немецкий "Вольфсбург" и действующий обладатель титула французский "Лион". 


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