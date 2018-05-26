Клопп не сможет компенсировать замены мадридского "Реала"

По его словам, у испанцев очень сильный ротационный запас, который можно менять в любой из таймов. Зидан любит стабильные и сыгранные составы, но это финал Лиги чемпионов, потому здесь нужно рисковать. Тренер признался, что его футболисты находятся в хорошей физической и психологической подготовке, все ресурсы для победы Англии в этом году есть, теперь нужно лишь сохранять спокойствие во время игра.

В первом тайме необходимо продемонстрировать выполнение стандартных комбинаций, "покатать" мяч по полю, изнуряя соперника. А вот во второй половине поединка стоит ожидать стремительных выпадов от "Реала", но мы к этому готовы.

"Мадридцы очень сильные, но они еще не встречались с нами", - резюмирует рулевой "Ливерпуля".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал несколько комментариев в преддверии финала Лиги чемпионов.