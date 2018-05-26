Клопп не сможет компенсировать замены мадридского "Реала"

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими взглядами на исход матча его подопечных против команды мадридского "Реала". Об этом передает официальный сайт УЕФА.
По его словам, у испанцев очень сильный ротационный запас, который можно менять в любой из таймов. Зидан любит стабильные и сыгранные составы, но это финал Лиги чемпионов, потому здесь нужно рисковать. Тренер признался, что его футболисты находятся в хорошей физической и психологической подготовке, все ресурсы для победы Англии в этом году есть, теперь нужно лишь сохранять спокойствие во время игра.
В первом тайме необходимо продемонстрировать выполнение стандартных комбинаций, "покатать" мяч по полю, изнуряя соперника. А вот во второй половине поединка стоит ожидать стремительных выпадов от "Реала", но мы к этому готовы.
"Мадридцы очень сильные, но они еще не встречались с нами", - резюмирует рулевой "Ливерпуля".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал несколько комментариев в преддверии финала Лиги чемпионов.
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