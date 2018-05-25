Василий Ломаченко не выйдет на ринг 25 августа

При этом, как заявил промоутер украинского боксера Боб Арум, бой не состоится из-за того, что у него поменялись планы насчет украинца. Вместо этого, ожидается, что Ломаченко будет готовиться к поедщинку за объединение титулов с Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) за титул WBO.

Также промоутер украинца добавил, что Василий Ломаченко продолжит карьеру в легком весе.

"Мы верим, что в этом дивизионе у нас намного больше крутых вариантов. Мы уже предварительно обсуждали следующий бой. Вероятно, это будет объединительный поединок с Бельтраном. Но всё пока что на уровне слухов", - добавил Арум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, в случае своего успеха в поединке против венесуэльца Хорхе Линареса и завоевания титула WBA в легком весе, должен будет освободить один из поясов.