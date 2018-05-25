Стало известно, какая песня буде открывать ЧМ-2018 – ВИДЕО

В Сети появился официальный сингл песни, которая будет открывать чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Соответствующее видео опубликовал музыкант Ники Джем на своем канале в YouTube.
Отмечается, что композицию также исполнили актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи, песня получила название Live It Up.
"Это честь выступить на чемпионате мира 2018. Это глобальное событие объединяет людей по всему миру, чтобы улыбаться, смеяться и чувствовать волшебные чувства", - приводит слова Смита сайт FIFA.
Кроме того, он добавил, что сотрудничество с Джемом и Истрефи в этом треке позволяет представить гармонию, эклектичные вкусы и жанры, которые будут собраны вместе.
По данным пресс-службы FIFA, продюсером песни выступил американец Diplo. Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи выполнят эту композицию перед финальным матчем чемпионата мира, который состоится 15 июля на стадионе Лужники в Москве. Официальный видеоклип на песню Live It Up выйдет 7 июня.
Добавим, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах 12 стадионах.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.
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