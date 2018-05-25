05:02 25.05.2018 | Спорт | Новости
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Серена Уильямс возглавила рейтинг самых популярных спортсменок мира

Известная американская теннисистка Серена Уильямс возглавила рейтинг самых популярных спортсменок мира по версии авторитетного американского канала ESPN.

Серена Уильямс возглавила рейтинг самых популярных спортсменок мира

Издание сделало рейтинг на основе трех факторов - количества поисковых запросов в интернете, подписчиков в социальных сетях, а также дохода от рекламы. Теннисистка опередила в рейтинге многих спортсменок из разных видов спорта.

В топ-10 рейтинга кроме Серены Уильямс вошли еще четверо теннисисток - ее сестра Винус, Мария Шарапова, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Украинка Элина Свитолина, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA, в список не попала.

Топ-10 самых популярных спортсменок мира по версии ESPN

Серена Уильямс (США, теннис)
Мария Шарапова (Россия, теннис)
Винус Уильямс (США, теннис)
Саина Нехвал (Индия, бадминтон)
Каролин Возняцки (Дания, теннис)
Симона Халеп (Румыния, теннис)
Алекс Морган (США, футбол)
Фу Юаньхуа (Китай, плавание)
Линдси Вонн (США, горные лыжи)
Мишель Уай (США, гольф)

В то же время, самым популярным спортсменом стал игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, а украинец Владимир Кличко расположился на 74-м месте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская теннисистка Элина Свитолина может занять первое место рейтинга WTA по итогам предстоящего турнира серии "Большого Шлема" Roland Garros.


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