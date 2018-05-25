Полузащитник "Шахтера" определится с будущим после ЧМ-2018

Об этом информирует издание Daily Mail.

Предпологается, что Фред готов стать игроком "Манчестер Юнайтед". Вместе с тем 25-летний футболист заявил, что он в данный момент думает только о предстоящим матче на чемпионане мира.

"С начала этого года у меня были переговоры с другими клубами. Я почти перешёл в "Манчестер Сити. Тем не менее моя голова сейчас полностью занята чемпионатом мира. Пока я не знаю, какой клуб выберу для продолжения карьеры. Быть может, я приму лучшее решение после мундиаля", - отметил Фред.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.