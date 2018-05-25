На ЧМ-2018 приедет рекордное количество игроков "Манчестер Сити"

Отмечается, что если не произойдет никаких травм и несчастных случаев, на предстоящий мундиаль отправятся сразу 17 игроков "горожан".

Среди них: Эдерсон Мораес, Данило, Фернандиньо, Габриэл Жезус (все - Бразилия), Фабиан Делф, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг (все - Англия), Илкай Гюндоган, Лерой Зане (оба - Германия), Николас Отаменди, Серхио Агуэро (оба - Аргентина), Венсан Компани, Кевин Де Брейне (оба - Бельгия), Бернарду Силва (Португалия), Давид Сильва (Испания) и Бенжамен Менди (Франция).

Кроме того, на мундиале-2018 будет 16 представителей мадридского "Реала", что стало бы рекордом, если бы не достижение "Ман Сити". Пока что больше всех представителей на чемпионате мира отправлял "Арсенал" - 15 человек на ЧМ-2006.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всемирноизвестный голливудский актер Уилл Смит выступит в неожиданном амплуа перед предстоящим чемпионатов мира в России. Отмечается, что Смит вместе с американским исполнителем Ники Джем и певицей из Косово Эре Истрифи исполнит официальный гимн чемпионата мира-2018.