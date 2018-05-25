Футболистки "Лиона" стали победительницами киевского финала Лиги чемпионов - ФОТО

Матч проходил в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Трибуны стадиона были заполнены почти полностью, что создало комфортную атмосферу во время поединка. После торжественной церемонии открытия финала на поле вышли игроки обеих команд, которые заметно нервничали и готовились к напряженной баталии.

Основного времени коллективам не хватило для решения судьбы трофея. Кроме того зрители киевской арены не увидели ни одного забитого мяча.

В дополнительное время киевская публика стала свидетелем невероятной драмы. На 93-й минуте нападающий немок Хардер открыла счет дальним ударом, причем не обошлось без рикошета от соперницы. Однако вскоре полузащитник "Вольфсбурга" Попп получила вторую желтую карточку и оставила свою команду в меньшинстве. После этого немки пропустили сразу четыре гола от Хенри, Ле Соммер, Хегерберг, Ебили и матч закончился со счетом 4:1.

Таким образом, французский клуб стал первым пятикратным обладателем трофея, причем все титулы завоевал всего за восемь лет. Кроме того, "Лион" первым выиграл женскую Лигу чемпионов три раза подряд. Среди мужских клубов это достижение в субботу может установить "Реал".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Мадридский "Реал" и английский " Ливерпуль" продолжают подготовку к главному поединку сезона - финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский".

Вчера команды провели тренировку в хорошем настроении, футболисты улыбались и с удовольствием выполняли упражнения.