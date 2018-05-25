Долгополов проведет матч-престижа с Рафаэлем Надалем

Стали известные первые пары теннисных спаррингов в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом передает официальный сайт чемпионата.
Так, лидеру мужского украинского рейтинга Александру Долгополову выпал тяжелый, но в тоже самое время очень интересный жребий. Украинец сойдется с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который продолжает уверенно удерживать мужское первенство в этом виде спорта.
Лояльная сетка досталась украинке Элине Свитолиной. Ей в первом круге будет противостоять 25-летняя австралийка Томлянович, которая занимает 68 строчку в рейтинге WTA. Его коллега - Леся Цуренко проведет противостояние с 100-й ракеткой мира немкой Штефани Фьогеле. А вот Екатерине Бондаренко в оппонентки выпала 21-летняя хорватка Векич. Победительница этой пары будет ждать теннисистка из России - Мария Шарапова.
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская спортсменка Элина Свитолина может занять первое место рейтинга WTA по итогам предстоящего турнира серии "Большого Шлема" Roland Garros.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом