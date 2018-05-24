Всем было известно о договорных матчах в ФФУ, - Холодницкий

Об этом сообщает вице-президент ФФУ и глава САП Назар Холодницкий в эфире одного из украинских телеканалов.

Холодницкий комментировал уголовное следствие, которое ведут сотрудники Национальной полиции в сторону перечня функционеров ФФУ, которым инкриминируют создание договорных матчей между украинскими футбольными командами. По его мнению, об этом всем было известно, но каждый молча терпел такой расклад событий. Он не исключил возможность пожизненного запрета появления на стадионах для виновных лиц.

Лидер САП подчеркнул, что Украина намерена видеть честный футбол, чтобы жить не только легендами из 80-х годов.

Он добавил, что Комитет этики и честной игры ФФУ обнаруживал противоправные ситуации, но инциденты замалчивались и не шли ни к какой развязке.

Вице-президент ФФУ сравнил ситуацию с вирусом, от которого следует исцелиться, чтобы "организм" вновь начал деятельность. Он отметил, что каждый болельщик хочет видеть не просто игру, счет которой уже спрогнозировали в МакДональдсе, а честное справедливое соревнование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция задержала по подозрению в организации договорных футбольных матчей 50 человек.