02:00 24.05.2018 | Спорт | Новости
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УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы

УЕФА официально отклонило предложение "Милана" о добровольном соглашении урегулировании финансовых проблем. Об этом сообщает издание Football Italia.

УЕФА может исключить

Сообщается, что итальянцы нарушили требование о безубыточности. Летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок.

Кроме того, у УЕФА остаются вопросы к клубу в отношении рефинансирования займа, подлежащего к возврату в октябре 2018 года.

Теперь "Милан" и его финансовые счета будут тщательно изучены, а дисциплинарное слушание по этому делу состоится в июне.

Вполне возможно, что "Милан" ждут серьезные санкции, в частности, запрет на трансферы, крупный штраф или даже запрет на выступление в Лиге Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Союз европейски футбольных ассоциаций обнародовал список товарищеских матчей, которые состоятся по ходу дебютного розыгрыша Лиги наций 2018/2019.


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