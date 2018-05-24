УЕФА может исключить "Милан" из Лиги Европы

Сообщается, что итальянцы нарушили требование о безубыточности. Летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок.

Кроме того, у УЕФА остаются вопросы к клубу в отношении рефинансирования займа, подлежащего к возврату в октябре 2018 года.

Теперь "Милан" и его финансовые счета будут тщательно изучены, а дисциплинарное слушание по этому делу состоится в июне.

Вполне возможно, что "Милан" ждут серьезные санкции, в частности, запрет на трансферы, крупный штраф или даже запрет на выступление в Лиге Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Союз европейски футбольных ассоциаций обнародовал список товарищеских матчей, которые состоятся по ходу дебютного розыгрыша Лиги наций 2018/2019.