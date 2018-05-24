Свитолина на "Ролан Гаррос" может стать первой ракеткой мира - ФОТО

Украинская спортсменка Элина Свитолина может занять первое место рейтинга WTA по итогам предстоящего турнира серии "Большого Шлема" Roland Garros.
Об этом сообщает WTA Insider.
Отметим, что на сегодняшний день лидером рейтинга является румынка Симона Халеп. При этом, ее могут обойти датчанка Каролина Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова и француженка Каролин Гарсия.
По предварительной информации, Свитолина станет первой ракеткой мира только в том случае, если выиграет турнир, Примечательно, что в 2017 году украинская спортсменка в шаге остановилась от выхода в полуфинал, уступив таким образом в четвертьфинале Халеп.
Статус чемпионки турнира защищает латышка Елена Остапенко.
Ситуация в рейтинге WTA перед Ролан Гаррос-2018:
Напомним,, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина прорвалась в финальную стадию теннисного турнира WTA Premier 5 в Риме.
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