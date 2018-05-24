Ломаченко отказался от пояса WBO в полулегком весе

Об этом свидетельствуют данные из BoxingScene

Как отмечается, в дебютном матче в легком весе Ломаченко одержал уверенную победу над Хорхе Линаресом. Таким образом, украинский боец забрал у венесуэльца чемпионский пояс по версии WBA.

Также сообщается, что команда Ломаченко написала письмо главе WBO Франсиско Валкарселю. В частности, в котором говорится, что она оставляет титул организации в полулегком весе вакантным.

Стоит добавить, что украинский боксер хочет продолжить карьеру в легком дивизионе. По словам вице-президента промотуреской компании Top Rank Promotions Карла Моретти, наша команда почтительно отказывается от титула WBO Junior в полулегком весе, чтобы дать возможность назначенным претендентам побороться за вакантный пояс.

Напомним, как сообщала ранее "УРА-Информ", чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.