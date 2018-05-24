Король Испании посетит финал Лиги чемпионов в Киеве

Об этом сообщает сайт королевской семьи Испании.

80-летний Дон Хуан Карлос посетит Киев, где он планирует посетить финал Лиги чемпионов УЕФА. Известно, что в соревновании сыграют футбольные команды "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

Матч пройдет 26 мая в 21:45.

24 мая, в день проведения финала женской Лиги чемпионов, в центральной части столицы будет контролировать безопасность 5,5 тыс. правоохранителей. Они будут наблюдать за порядком в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут действовать в аэропортах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украину прибыли иностранные офицеры правоохранительных органов для сотрудничества с украинскими коллегами.