Король Испании посетит финал Лиги чемпионов в Киеве

Бывший король Испании Хуан Карлос, который правил с 1975 по 2014 год, прибудет в столицу, где 26 мая будет проходить матч финала Лиги Чемпионов в НСК "Олимпийском".
Об этом сообщает сайт королевской семьи Испании.
80-летний Дон Хуан Карлос посетит Киев, где он планирует посетить финал Лиги чемпионов УЕФА. Известно, что в соревновании сыграют футбольные команды "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".
Матч пройдет 26 мая в 21:45.
24 мая, в день проведения финала женской Лиги чемпионов, в центральной части столицы будет контролировать безопасность 5,5 тыс. правоохранителей. Они будут наблюдать за порядком в районе Крещатика, на Подоле, возле стадиона Динамо, и также усиленные наряды полиции будут действовать в аэропортах.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украину прибыли иностранные офицеры правоохранительных органов для сотрудничества с украинскими коллегами.
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