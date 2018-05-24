Финал Лиги Европы в 2020 году пройдет в Гданьске

Об этом сообщается в Twitter организации.

Итоговое футбольное соревнование устроят на масштабном футбольном стадионе "Энерга".

Единственным конкурентом гданьской арены был "Эстадио де Драгау" в Португалии. Отмечается, что Польша уже принимала вторую по престижности клубную футбольную игру.

В прошлом 2017 году на "Национальном стадионе" в Варшаве испанская "Севилья" одержала верх над украинским "Днепром" со счетом 3:2.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин прибыл в столицу Украины в связи со скорым проведением финала Лиги Чемпионов.