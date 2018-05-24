10:58 24.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Два футболиста "Динамо" покинули тренировочный лагерь сборной Украины - ФОТО

На днях национальная сборная Украины начала тренировочный сбор в Харькове, в рамках которого из числа вызванных в лагерь нашей команды для подготовки к товарищеским матчам против Марокко и Албании покинули расположение национальной команды.

Два футболиста

Об этом информирует пресс-служба ФФУ. 

Отметим, что на сегодняшний день в лагере национальной сборной остались шестеро динамовцев. Среди них - вратарь Денис Бойко, защитники Никита Бурда, Артем Шабанов, полузащитники Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, а также нападающий Артем Беседин.

Также в пресс-службе "бело-синих" сообщается, что"желто-синие" планируют сыграть два спарринга 31 мая со сборной Марокко, 3 июня - против Албании.

Ксати, оба матча должны состояться в Швейцарии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", команда киевского "Динамо" вскоре попрощается с трема футболистами своей первой команды - защитником Карлосом Самбрано и Александром Пантичем, а также полузащитником Никитой Корзуным.


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