Два футболиста "Динамо" покинули тренировочный лагерь сборной Украины - ФОТО

Об этом информирует пресс-служба ФФУ.

Отметим, что на сегодняшний день в лагере национальной сборной остались шестеро динамовцев. Среди них - вратарь Денис Бойко, защитники Никита Бурда, Артем Шабанов, полузащитники Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, а также нападающий Артем Беседин.

Также в пресс-службе "бело-синих" сообщается, что"желто-синие" планируют сыграть два спарринга 31 мая со сборной Марокко, 3 июня - против Албании.

Ксати, оба матча должны состояться в Швейцарии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", команда киевского "Динамо" вскоре попрощается с трема футболистами своей первой команды - защитником Карлосом Самбрано и Александром Пантичем, а также полузащитником Никитой Корзуным.