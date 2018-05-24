Два футболиста "Динамо" покинули тренировочный лагерь сборной Украины - ФОТО

На днях национальная сборная Украины начала тренировочный сбор в Харькове, в рамках которого из числа вызванных в лагерь нашей команды для подготовки к товарищеским матчам против Марокко и Албании покинули расположение национальной команды.
Об этом информирует пресс-служба ФФУ.
Отметим, что на сегодняшний день в лагере национальной сборной остались шестеро динамовцев. Среди них - вратарь Денис Бойко, защитники Никита Бурда, Артем Шабанов, полузащитники Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, а также нападающий Артем Беседин.
Также в пресс-службе "бело-синих" сообщается, что"желто-синие" планируют сыграть два спарринга 31 мая со сборной Марокко, 3 июня - против Албании.
Ксати, оба матча должны состояться в Швейцарии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", команда киевского "Динамо" вскоре попрощается с трема футболистами своей первой команды - защитником Карлосом Самбрано и Александром Пантичем, а также полузащитником Никитой Корзуным.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом