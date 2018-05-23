09:59 23.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Трое игроков "Динамо" уходят из команды

Команда киевского "Динамо" вскоре попрощается с трема футболистами своей первой команды - защитником Карлосом Самбрано и Александром Пантичем, а также полузащитником Никитой Корзуным.

Трое игроков

Об этом сообщается на официальном сайте Dynamo.kiev.ua.

Как отмечается, у всех трех футболистов заканчиваются действующие контракты. Их агенты заняты поиском новых команд.

Ранее главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич после недавнего матча "Динамо" - "Шахтер" (2:1) заявил, что в новом сезоне в команде не будет Евгения Хачериди, Дьемерси Мбокани и Жуниора Мораеса.

У всех перечисленных игроков также закончились контракты с "Динамо", а новые соглашения с ними подписаны не будут.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на НСК "Олимпийском" в Киеве, будут транслировать в 226 странах мира. Как отмечается, в финале главного европейского клубного турнира сойдутся "Ливерпуль" - "Реал" Мадрид.


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