09:56 21.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина стала рекордсменкой Украины по количеству титулов

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала абсолютной рекордсменкой Украины по количеству титулов на турнирах WTA и ATP. Об этом сообщает Sport Arena.

Свитолина стала рекордсменкой Украины по количеству титулов

По предварительной информации, украинская теннисистка в финале Italian Open в двух сетах (6:0, 6:4) разобралась с первой ракеткой мира Симоной Халеп. В результате этот титул стал для 23-летней теннисистки третьим в сезоне (после Брисбена и Дубая) и 12-м в карьере.

При этом, предыдущий рекорд принадлежал экс-четвертой ракетке мира Андрею Медведеву, который за карьеру выиграл 11 трофеев ATP.

Кстати, Свитолина уже завоевала больше титулов, чем все остальные все остальные украинские теннисистки вместе взятые. Помимо Элины турниры WTA среди украинок покорялись Натальи Медведевой (4 титула), Лесе Цуренко (3) и Алене Бондаренко (2) и Катерине Бондаренко (2).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге престижного турнира в Риме смогла одолеть российскую спортсменку Дарью Касаткину.


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