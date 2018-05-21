Стали известны все участники Лиги чемпионов сезона 2018/19

Согласно новому формату Лиги чемпионов теперь будут выходить напрямую в групповой этап турнира по четыре лучших клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом. В следующем сезоне от этого выиграют клубы из Испании, Германии, Англии и Италии.

Поскольку Атлетико не только выиграл Лигу Европы, но и обеспечил себе место в групповой стадии Лиги чемпионов благодаря второму месту в Примере, то одна прямая путевка отходит пятой по рейтингу ассоциации (Франции).

Действующий победитель Лиги чемпионов также получит прямую путевку в основную сетку. Однако, поскольку Реал и Ливерпуль уже обеспечили себе попадание в групповой этап благодаря соответствующим местам в национальных первенствах, эта путевка отходит 11-й по рейтингу ассоциации (Чехии).

Таким образом, обладателями прямых путевок в групповой этап ЛЧ-2018/19 стали:

Испания: Барселона, Атлетико, Реал, Валенсия

Германия: Бавария, Шальке-04, Хоффенхайм, Боруссия Дортмунд

Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ливерпуль

Италия: Ювентус, Наполи, Рома, Интер

Франция: Пари Сен-Жермен, Монако, Лион

Россия: Локомотив, ЦСКА

Португалия: Порту

Украина: Шахтер

Бельгия: Брюгге

Турция: Галатасарай

Чехия: Виктория

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 2 тыс фанатов мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов 2018 из-за проблем с приездом в Киев.