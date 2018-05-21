Стали известны все участники Лиги чемпионов сезона 2018/19

Накануне до финала текущего розыгрыша определились 26 команд, которые завоевали прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2018/19.
Согласно новому формату Лиги чемпионов теперь будут выходить напрямую в групповой этап турнира по четыре лучших клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом. В следующем сезоне от этого выиграют клубы из Испании, Германии, Англии и Италии.
Поскольку Атлетико не только выиграл Лигу Европы, но и обеспечил себе место в групповой стадии Лиги чемпионов благодаря второму месту в Примере, то одна прямая путевка отходит пятой по рейтингу ассоциации (Франции).
Действующий победитель Лиги чемпионов также получит прямую путевку в основную сетку. Однако, поскольку Реал и Ливерпуль уже обеспечили себе попадание в групповой этап благодаря соответствующим местам в национальных первенствах, эта путевка отходит 11-й по рейтингу ассоциации (Чехии).
Таким образом, обладателями прямых путевок в групповой этап ЛЧ-2018/19 стали:
Испания: Барселона, Атлетико, Реал, Валенсия
Германия: Бавария, Шальке-04, Хоффенхайм, Боруссия Дортмунд
Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ливерпуль
Италия: Ювентус, Наполи, Рома, Интер
Франция: Пари Сен-Жермен, Монако, Лион
Россия: Локомотив, ЦСКА
Португалия: Порту
Украина: Шахтер
Бельгия: Брюгге
Турция: Галатасарай
Чехия: Виктория
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 2 тыс фанатов мадридского "Реала" сдали билеты на финал Лиги чемпионов 2018 из-за проблем с приездом в Киев.
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