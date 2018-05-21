Перед российским футбольным ЧМ украинцев просят зарегистрироваться в системе "ДРУГ"

Об этом сообщает в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он обратился к каждому украинцу, который имеет на руках билет, чтобы он осуществил несколько необходимых заметок в системе "Друг". Такое мероприятие следует сделать, чтобы в Украине понимали, где находятся граждане страны. Министр подчеркнул, что эта процедура займет всего лишь 30 секунд личного времени, но это позволит в случае неприятностей осуществить поддержку и помочь попавшим в беду украинцам.

Электронный сервис "ДРУГ" создали сотрудники Министерства иностранных дел Украины. Платформа предназначена для добровольной регистрации граждан Украины, которые путешествуют за рубеж.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Данию провел встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.