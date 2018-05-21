13:52 21.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Перед российским футбольным ЧМ украинцев просят зарегистрироваться в системе "ДРУГ"

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал часть населения, которая планирует оправляться в Россию на Чемпионат мира по футболу, внести информацию в систему "ДРУГ" с целью обеспечения их же безопасности.

Перед российским футбольным ЧМ украинцев просят зарегистрироваться в системе

Об этом сообщает в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он обратился к каждому украинцу, который имеет на руках билет, чтобы он осуществил несколько необходимых заметок в системе "Друг". Такое мероприятие следует сделать, чтобы в Украине понимали, где находятся граждане страны. Министр подчеркнул, что эта процедура займет всего лишь 30 секунд личного времени, но это позволит в случае неприятностей осуществить поддержку и помочь попавшим в беду украинцам.

Электронный сервис "ДРУГ" создали сотрудники Министерства иностранных дел Украины. Платформа предназначена для добровольной регистрации граждан Украины, которые путешествуют за рубеж. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Данию провел встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.


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