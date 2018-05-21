Ахметов считает, что ФК "Динамо" находится в надежных руках

Об этом он рассказал в интервью программе "Великий футбол" с Александром Денисовым.

По словам Ахметова, сейчас "Динамо" перебывает в надежных руках. Также президент клуба считает, что его главный конкерент Игорь Михайлович Суркис инвестирует в "Динамо" очень много души и средств.

"В этом году будет 22 года, как я владелец клуба, и 22 года у нас идет жесточайшая конкуренция. Мы видели, как брались одни, другие, третьи: сегодня профинансировали, а завтра – бросили. А он – нет. Он этот клуб по крайней мере держит, все что можно делает, у него огромные амбиции. Это заслуживает огромного уважения", - отметил Ахметов.

Вместе с тем глава донецкого "Шахтера" добавил, что с Суркисом у него очень хорошие, уважительные, дружеские отношения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главный тренер киевской команды "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что трое футболистов уходят из команды в статусе свободных агентов.