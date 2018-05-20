В Черкассах подрались футбольные фанаты, пострадали 17 полицейских и зритель - ВИДЕО

При попытке их успокоить произошла драка, в результате которой пострадали 17 правоохранителей и один зритель. Как сообщает пресс-служба областной полиции в воскресенье, 20 мая, инцидент произошел накануне в субботу на стадионе в Черкассах.

Группа футбольных фанатов начала совершать противоправные действия. По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в области, на неоднократные замечания администрации стадиона, стюардов, и зрителей молодые люди не реагировали, зато продолжали жечь "файеры", бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле. На замечание полицейских, которые пытались их успокоить, они отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу.

Ввиду нахождения на стадионе значительного количества болельщиков, в том числе - женщин и малолетних детей, которые могли пострадать от противоправных действий лиц, - было принято решение об их задержании, - поямнили в полиции, добавив, что всего было задержаны 26 человек.

Всех их доставили в Черкасский отдел полиции, опросили и отпустили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мариуполе во время матча между местной командой и киевским клубом " Динамо", который прошел в воскресенье, 1 апреля, произошла драка между болельщиками и правоохранителями. Во время второго тайма болельщики столичного клуба начали выбегать из своего сектора и перелезать через ограждения. Завязалась драка, во время которой болельщики использовали пиротехнику и бросали в полицейских камни.