Свитолина в Риме защитила титул чемпионки турнира

Она обыграла в финале первую ракетку мира, румынку Симону Халеп. Как сказано на сайте Женской теннисной ассоциации, спортсменки провели на корте 1 час 8 минут, а сам поединок завершился со счетом 6:0, 6:4.

Свитолина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из деяти.

На счету Халеп два эйса и два двойные. Брейк-пойнтов у румынской теннисистки не было. Интересно, что именно эти теннисистки встречались в прошлогоднем финале, тогда Свитолина также победила в двух сетах. Благодаря победе Элина защитила все 900 рейтинговых очков и удержалась на четвертом месте в мировом рейтинге. Напомним, украинка выиграла уже третий турнир в сезоне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Элина Свитолина прорвалась в финальную стадию теннисного турнира WTA Premier 5 в Риме.