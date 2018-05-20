Элина Свитолина поборется за звание первой ракетки Европы среди женщин

Так, украинке в полуфинальном поединке удалось одолеть Анетт Контавейт из Эстонии, закончив матч со счетом 6:4, 6:3. Два сэта продолжались 1 час 14 минут. На протяжении всего поединка Свитолиной удалось выполнить 3 качественных эйса, дважды украинка ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 брейк-поинта из 5-ти.

В свою очередь, эстонская соперница же сделала 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и взяла 1 гейм на приеме. Сейчас у Элины появится время, чтобы тщательно подготовиться к предстоящим соперницам, Свитолина ожидает победительницу матча Мария Шарапова (Россия) – Симона Халеп (Румыния).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно четвертая ракетка мира Элина Свитолина с победой преодолела третий раунд турнира Miami Open категории WTA Premier Mandatory.