Украинский футболист вошел в символическую сборную тура АПЛ

Спортсмен футбольной сборной Украины Александр Зинченко одержал признание от известного портала , где его вписали в символическую команду по результатам 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает WhoScored.
21-летний украинец родом из Житомирской области. На его счету оценка в 7,5 очков и место на левом фланге защиты от WhoScored.
Кроме украинского футболиста, от команды "Манчестер Сити" в символический состав группы записали Лероя Сане с оценкой десять баллов, Фернандиньо (8,3 очков) и Данило (8,3 баллов).
Стоит заметить, что во всех остальных спортсменов символической команды оценки больше, чем у Зинченко. Хотя в соперничестве с "Брайтоном" украинец провел в игре более 70 минут.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко накануне поведал о том, что приедет в расположение футбольной сборной Украины немного позже запланированного.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов