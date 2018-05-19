Украинский футболист вошел в символическую сборную тура АПЛ

Об этом сообщает WhoScored.

21-летний украинец родом из Житомирской области. На его счету оценка в 7,5 очков и место на левом фланге защиты от WhoScored.

Кроме украинского футболиста, от команды "Манчестер Сити" в символический состав группы записали Лероя Сане с оценкой десять баллов, Фернандиньо (8,3 очков) и Данило (8,3 баллов).

Стоит заметить, что во всех остальных спортсменов символической команды оценки больше, чем у Зинченко. Хотя в соперничестве с "Брайтоном" украинец провел в игре более 70 минут.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко накануне поведал о том, что приедет в расположение футбольной сборной Украины немного позже запланированного.