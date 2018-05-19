05:00 19.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский футболист вошел в символическую сборную тура АПЛ

Спортсмен футбольной сборной Украины Александр Зинченко одержал признание от известного портала , где его вписали в символическую команду по результатам 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Украинский футболист вошел в символическую сборную тура АПЛ

Об этом сообщает WhoScored.

21-летний украинец родом из Житомирской области. На его счету оценка в 7,5 очков и место на левом фланге защиты от WhoScored.

Кроме украинского футболиста, от команды "Манчестер Сити" в символический состав группы записали Лероя Сане с оценкой десять баллов, Фернандиньо (8,3 очков) и Данило (8,3 баллов).

Стоит заметить, что во всех остальных спортсменов символической команды оценки больше, чем у Зинченко. Хотя в соперничестве с "Брайтоном" украинец провел в игре более 70 минут.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко накануне поведал о том, что приедет в расположение футбольной сборной Украины немного позже запланированного.


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