04:00 19.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Теннисистка Ястремская вошла в полуфианл турнира соревнований во Франции

Украинской теннисистке Даяне Ястремской удалось выйти в полуфинал масштабного соревнования ITF с призовым фондом 100 тысяч долл. "Open de Cagnes-sur-Mer", который начался во французском Кань-сюр-мер.

Теннисистка Ястремская вошла в полуфианл турнира соревнований во Франции

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В четвертьфинале молодая спортсменка из Одессы за два часа и 18 минут одолела бывшую 51 ракетку мира Викторию Голубич из Швейцарии, которая занимает в данный момент 116-ю ступень в мировой классификации — 7:5, 1:6, 6:4. одесситка

Во время выхода в финал 17-летней спортсменке будет противостоять бывшая девятая ракетка мира, Андреа Петкович из Германии.

В 2017 году в полуфинале данного турнира играла украинская спортсменка Катарина Завацкая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", топ-1 ракетка мира среди мужчин, испанец Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале теннисного чемпионата австрийцу Доминику Тиму 5:7, 3:6.


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