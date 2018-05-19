Теннисистка Ястремская вошла в полуфианл турнира соревнований во Франции

Украинской теннисистке Даяне Ястремской удалось выйти в полуфинал масштабного соревнования ITF с призовым фондом 100 тысяч долл. "Open de Cagnes-sur-Mer", который начался во французском Кань-сюр-мер.
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
В четвертьфинале молодая спортсменка из Одессы за два часа и 18 минут одолела бывшую 51 ракетку мира Викторию Голубич из Швейцарии, которая занимает в данный момент 116-ю ступень в мировой классификации — 7:5, 1:6, 6:4. одесситка
Во время выхода в финал 17-летней спортсменке будет противостоять бывшая девятая ракетка мира, Андреа Петкович из Германии.
В 2017 году в полуфинале данного турнира играла украинская спортсменка Катарина Завацкая.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", топ-1 ракетка мира среди мужчин, испанец Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале теннисного чемпионата австрийцу Доминику Тиму 5:7, 3:6.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов