"Динамо" попробует взять матч-реванш у донецкого "Шахтера" - ВИДЕО

Так, интрига перед матчем поубавилась, ведь теперь бороться команды будут в товарищеском ответном поединке. Конечно же, что столичного "Динамо" очень важно не разочаровать родные трибуны, победа в противостоянии с заклятым соперником в данном случае важна вне зависимости от турнирного значения поединка.

Для "горняков" этом матч менее принципиален, "Шахтер" уже обеспечил себе золотые медали чемпионата Украины, Кубок Украины, а также Суперкубок. На донецких также ставят и букмекеры в коэффициентом 1,8. Футболисты в анчале сезона в 13 туре проиграли "бело-синим", но уже в финальном противостоянии 27 тура им удалось доказать, что лучшими в Украине уже который год остаются именно футболисты "Шахтера".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в финальном матче Кубка Украины по футболу-2017/18, который проходил в Днепре вечером 9 мая 2018 года, принес донецкому "Шахтеру" победу над киевским " Динамо".