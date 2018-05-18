09:49 18.05.2018 | Спорт | Новости
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УЕФА открыл дела в отношении "Марселя" и "Атлетико" после финала Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное разбирательство в отношении "Марселя" и мадридского "Атлетико" по итогам финального матча Лиги Европы.

УЕФА открыл дела в отношении

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отметим, что бюолельщики "Марселя" обвиняются в массовых беспорядках, актах вандализма, использовании пиротехники и бросании посторонних предметов на поле. Кроме того, "Марсель" обвиняется в задержке начала матча.

При этом, в отношении "Атлетико" открыто дело за использование фанатами пиротехники, а также за расистский баннер.

По предварительным данным, эти дела будут рассмотрены контрольно-этической и дисциплинарной инстанцией УЕФА 31 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство  Союза европейских футбольных ассоциаци по ошибке объявило победителем Лиги чемпионов сезона 2017/18 английский "Ливерпуль".


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