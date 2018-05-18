Нападающий "Динамо" вошел в тройку лидеров Лиги Европы

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Мораеса выделили в связи с семью голами в действующем сезоне ЛЕ. Спортсмен занял достойное третье место.

Звание лучшего нападающего Лиги Европы также разделили футболист "Лацио" Иммобиле и опытный "Атлетик" из Бильбао Ариц Адуриц. Итальянец восемь раз попал в ворота соперников за 582 минуты, испанец пробыл на поле 801 минут. Таким путем, футболист римской команды одержал титул лучшего нападающего ЛЕ.

Стоит отметить, что несмотря на вчерашнюю удачную игру Антуана Гризманна в сторону ворота ФК "Олимпик", у него не вышло догнать тройку лучших нападающих Лиги Европы. Он забил шесть голов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", международная федерация футбола обнародовала новый всемирный рейтинг национальных команд, в котором украинская сборная сейчас занимает 30 место, набрав 777 баллов.