Гвардиола подписал новое соглашение с Манчестер Сити

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил действующий контракт с клубом. Теперь новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2020/21.
Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Согласно его словам, он безумно рад подписать новый контракт. Ведь, как он считает, работа с "Манчестер Сити" одно удовольствие для него.
"Я наслаждаюсь ежедневной работой со своими игроками, и мы будем стараться изо всех сил, чтобы оставаться успешными и в следующие несколько лет. Я сосредоточусь на желании своих игроков становиться лучшей командой, и именно это я буду стараться делать каждый день — совершенствовать своих игроков", - отметил Гвардиола.
Также главный тренер клуба добавил, что в его команде молодой состав, средний возраст которого составляет 23 года. Поэтому, сейчас необходимо шагать вперед и поддерживать уровень, которого достигли в этом сезоне.
Напомним, Гвардиола присоединился к Манчестер Сити летом 2016-го года, а завершившаяся кампания стала лучшей в истории "горожан". Сити выиграл Премьер-лигу, попутно установив несколько рекордов, а также отпраздновал победу в Кубке Лиги.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан тренером сезона в английской футбольной Премьер-лиги по версии Ассоциации тренеров.
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