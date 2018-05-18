Андрей Ярмоленко прибудет в расположение сборной с опозданием

Об этом передает zbirna.com.

По предварительным сведениям, подготовку к контрольным матчам с Марокко и Албанией сборная Украины начнет 23-го мая в Харькове. Также известно, что команда Андрея Шевченко не сможет собератся в полном составе, ведь как минимум будет отсуствовать полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко.

Как заявил самукраинецу, он опоздает на два дня из-за того, что Шмели отправятся в США. В частности, где 23 мая сыграют коммерческий матч с ФК Лос-Анджелес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский футболист, полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вышел в игру впервые за три месяца. Поединок за "Белоруссию" в рамках чемпионата немецкой Бундеслиги против бременского "Вердера" закончился в ничью.