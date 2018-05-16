Гусев оставит "Динамо" к концу сезона

Об этом сообщает главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич в интервью FootballHub. По его словам все игры против" Шахтера" очень важны. Хацкевич отметил, что в этом сезоне вышло так, что итоговый тур против "горняков" будет важен только для престижа "Динамо" и футбольных фанатов.

Он добавил, что в этой игре обязательно выступит Олег Гусев и проведет свой последний матч в футболке "Динамо". Тренер подчеркнул. что в этой встрече будут приложены усилия, чтобы отблагодарить фанатов за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении всего сезона.

Игра "Динамо" - "Шахтер" пройдет 19 мая 2018 года в 19:30.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", профессиональный футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд планирует подписать контракт с итальянским нападающем "Ниццы" Марио Балотелли.