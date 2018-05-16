04:01 16.05.2018 | Спорт | Новости
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Бывший вратарь "Ливерпуля" будет играть за "Милан"

Итальянский профессиональный футбольный клуб "Милан" получил возможность летом 2018 года подписать контракт о содействии с известным голкипером Пепе Рейна на правах свободного агента. 

 

Бывший вратарь

Об этом сообщает Football Italia

Спортивный директор футбольного клуба "Милан" Массимилиано Мирабелли отметил, что это можно назвать правильным стратегическим ходом. По его мнению, Рейна поднимет конкуренцию и поможет всей спортивной команде, а "Милану" нужны такие опытные футболисты.

В СМИ сообщают, что Рейна принял решение оставить итальянский футбольный клуб из Неаполя "Наполи" после конфликтной ситуации с Аурелио де Лаурентисом.

Пепе Рейна играл за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль" и "Баварию", а с 2014 года защищал ворота "Наполи". Но контракт Рейны с "Наполи" кончается 30 мая 2018 года. Пепе уже попрощался с фанатами "Наполи". 

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", за подпись под контрактом 25-летнего бразильского профессионального футболиста Фредерико Родригеса Сантоса соревнуется не один известный футбольный клуб.


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