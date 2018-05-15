"Шахтер" определился с суммой для продажи сильного полузащитника

Об этом сообщает Manchester Evening News.

У английского клуба "Манчестер Юнайтед, который выступает претендентом на футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Фреда, возник опасный соперник в лице французской команды "Пари Сен-Жермен".

Парижане планируют укрепить опорную зону, поскольку в следующем сезоне им, возможно, нужно будет выпустить команды на поле без возрастных Тьяго Мотты и Лассана Диарра.

Руководство "Шахтера" уже назвало конкретную сумму и не станет продавать игрока дешевле. Отступные за полузащитника Фреда оглашены в размере 60 миллионов евро.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Израиле футбольный клуб Бейтар из Иерусалима в качестве благодарности президенту США Дональду Трампу за решение перенести американское посольство в этот город изменит название на Бейтар Трамп Иерусалим.