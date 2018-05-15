09:59 15.05.2018 | Спорт | Новости
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Немецкий тренер Томас Тухель возглавил ПСЖ

Бывший наставник "Майнца" и дортмундской "Боруссии" Томас Тухель возглавил французский "Пари Сен-Жермен".

Немецкий тренер Томас Тухель возглавил ПСЖ

Об этом сообщается на сайте парижского клуба. 

Как отмечается, соглашение с немцем рассчитан на два года. Также сообщается, что специалист ФРГ сменил на этом посту Унаи Эмери, под которым парижане завоевали семь трофеев на внутренней арене.

Кстати, Тухель стал 27-м главным тренером в истории "ПСЖ".

Стоит добавить, что  последним местом работы 44-летнего специалиста была дортмундская "Боруссия", которую тренер возглавлял с 2015 по 2017 год, став с ней обладателем Кубка Германии. 

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 26-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар может покинуть французский клуб будущим летом. Премечательно, что Неймар сам попросил руководство ПСЖ сесть за стол переговоров и обсудить свой трансфер. Также интересно, что бразильский футболист еще в декабре общался с представителями "Реала", чтобы поскорее вернуться в Испанию.


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