Немецкий тренер Томас Тухель возглавил ПСЖ

Об этом сообщается на сайте парижского клуба.

Как отмечается, соглашение с немцем рассчитан на два года. Также сообщается, что специалист ФРГ сменил на этом посту Унаи Эмери, под которым парижане завоевали семь трофеев на внутренней арене.

Кстати, Тухель стал 27-м главным тренером в истории "ПСЖ".

Стоит добавить, что последним местом работы 44-летнего специалиста была дортмундская "Боруссия", которую тренер возглавлял с 2015 по 2017 год, став с ней обладателем Кубка Германии.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 26-летний нападающий ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар может покинуть французский клуб будущим летом. Премечательно, что Неймар сам попросил руководство ПСЖ сесть за стол переговоров и обсудить свой трансфер. Также интересно, что бразильский футболист еще в декабре общался с представителями "Реала", чтобы поскорее вернуться в Испанию.