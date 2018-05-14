09:31 14.05.2018 | Спорт | Новости
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"Ювентус" в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии - ФОТО

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Рома" принимала на своём поле "Ювентус". Также встреча проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась со счётом 0:0.

Как сообщается на сайте туринской команды, в параллельном матче тура "Наполи" обыграл в гостях "Сампдорию" со счетом 2:0, но лишился теоретических шансов догнать "Юве". Неаполитанцы (88 очков) за тур до конца чемпионата отстают от туринцев на четыре очка.

К слову, это седьмое подряд скудетто для "бьянконери". Таким образом, туринцы установили национальный рекорд. Кроме тотго, в лигах топ-5 7 лет подряд не отдавал чемпионство только "Лион" – с 2002 по 2008 годы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Риме завершился финал Кубка Италии по футболу, где "Ювентус" добыл победу над "Миланом" сезона 2017/18. В состав дубль оформил Мехди Бенатиа (56-я и 64-я минуты). 


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