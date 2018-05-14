10:52 14.05.2018 | Спорт | Новости
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Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа

В Израиле футбольный клуб Бейтар из Иерусалима в качестве благодарности президенту США Дональду Трампу за решение перенести американское посольство в этот город изменит название на Бейтар Трамп Иерусалим.

Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа

Об этом сообщается на официальной странице клуба в Facebook.

Как отметили в представительстве команды, 70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля.

Также отмечается, что решение о переименовании Бейтара приняло его руководство – владелец Эли Табиб и исполнительный менеджер Эли Охана.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", власти Иерусалима решили переименовать одну из площадей города в Площадь США в честь Дональда Трампа. По словам мэра города Нира Барката, таким образом Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль.


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