Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа

Об этом сообщается на официальной странице клуба в Facebook.

Как отметили в представительстве команды, 70 лет ждал Иерусалим международного признания, пока президент Дональд Трамп не сделал смелый шаг и не признал Иерусалим вечной столицей Израиля.

Также отмечается, что решение о переименовании Бейтара приняло его руководство – владелец Эли Табиб и исполнительный менеджер Эли Охана.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", власти Иерусалима решили переименовать одну из площадей города в Площадь США в честь Дональда Трампа. По словам мэра города Нира Барката, таким образом Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль.