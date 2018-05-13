14:58 13.05.2018 | Спорт | Новости
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В "Бундеслиге" стало на одного участника меньше

Футбольный клуб "Гамбург" впервые в своей истории не смог пробиться в основную сетку национального чемпионата. Об этом передает официальный сайт команды.

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Так, футболисты "Гамбурга" уступили свое место ФК "Боруссия" со счетом 2:1. Подинок был прерван на 15 минут из-за поведения болельщиков "Гамбурга", забросавших поле пиротехникой и петардами. 

Стоит отметить, что клуб с 31 очком занял предпоследнее 17 место в турнирной таблице, последнее место на этот раз досталось "Кельну". Таким образом, обе команды покидают Бундеслигу, а за право занимать место в Бундеслиге будут бороться "Вольфсбург" и третья команда Бундеслиги "Хольштайн". Вместе с ними выступать в рамках национального чемпионата будут "Шальке" (2 место), "Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно футбольный клуб " Боруссия" Дортмунд планирует подписать контракт с итальянским нападающем "Ниццы" Марио Балотелли.  


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