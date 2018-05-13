В "Бундеслиге" стало на одного участника меньше

Так, футболисты "Гамбурга" уступили свое место ФК "Боруссия" со счетом 2:1. Подинок был прерван на 15 минут из-за поведения болельщиков "Гамбурга", забросавших поле пиротехникой и петардами.

Стоит отметить, что клуб с 31 очком занял предпоследнее 17 место в турнирной таблице, последнее место на этот раз досталось "Кельну". Таким образом, обе команды покидают Бундеслигу, а за право занимать место в Бундеслиге будут бороться "Вольфсбург" и третья команда Бундеслиги "Хольштайн". Вместе с ними выступать в рамках национального чемпионата будут "Шальке" (2 место), "Хоффенхайм" и дортмундская "Боруссия".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно футбольный клуб " Боруссия" Дортмунд планирует подписать контракт с итальянским нападающем "Ниццы" Марио Балотелли.